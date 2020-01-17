Сенат Польши отклонил законопроект, позволяющий политикам увольнять судей
Польские сенаторы отклонили широко критикуемый законопроект, который дает политикам право увольнять или штрафовать судей.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.
Голосование Сената в пятницу может продолжить работу над законопроектом, но не остановит его от вступления в силу в качестве закона.
Голосование в верхней палате парламента состоялось через день после того, как европейские правовые эксперты заявили, что предложенный закон нарушает принципы Европейского Союза и еще больше подорвет независимость судов в Польше.
Правая партия власти Польши предложила законопроект, утверждая, что он нужен для предотвращения "анархии" среди судей, некоторые из которых критически относятся к политике партии.
Оппозиция имеет незначительное большинство в Сенате, но Министерство юстиции заявило, что будет работать над тем, чтобы нижняя палата, которая контролируется правящей партией "Право и справедливость", дала окончательное одобрение предложенному закону.
Законопроект предлагает запретить судьям заниматься политической деятельностью, а также накладывать на них дисциплинарные взыскания, если они ставят под сомнение "условия службы или законность назначения" других судей.