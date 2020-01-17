Залу РФ на світовому агроярмарку в Берліні тимчасово закрили через незаконно ввезені ковбаси

За наказом Офісу ветеринарної медицини району Берліна Шарлоттенбург-Вільмерсдорф, виставковий майданчик Росії на Всесвітній продовольчій і аграрній виставці "Зелений тиждень-2019" закрили на 2 години через виявлення незаконно ввезеної з Росії свинини.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на сайт виставки.

"Під час звичайної перевірки було виявлено незаконно ввезену з Росії свинину (близько 20 ковбас). Ввезення свинини з Росії заборонено. Ризику для відвідувачів не існувало", - йдеться у повідомленні.

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Митники перевірили всю виставкову площу Росії. З п'яти стендів було конфісковано близько 280 кг товарів, на яких не було відповідних митних документів. Незабаром після 16:00 за місцевим часом російську залу знову відкрили для відвідувачів.

Зазначимо, "Зелений тиждень" - це найбільший європейський сільськогосподарський ярмарок, який щорічно збирає в Берліні сотні тисяч відвідувачів. Через санкції Росія вже скасовувала свою участь у цій виставці.

ЄС продовжив економічні санкції, спрямовані на конкретні галузі російської економіки, до 31 липня 2020 року.