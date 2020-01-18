"Обережніше зі словами": Трамп і верховний лідер Ірану обмінялись погрозами

Верховний лідер Ірану виступив з різкими заявами щодо США, викликавши застережливу реакцію Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Хаменеї вперше за вісім років особисто провів п'ятничну молитву в столичній мечеті Мосалла в Тегерані. Він підтримав елітну іранську Революційну гвардію після того, як військові із затримкою визнали "випадкове" збиття українського пасажирського літака біля Тегерану 8 січня.

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У проповіді опісля Хаменеї сказав віруючим, які скандували "Смерть Америці", що елітні гвардійці можуть вести боротьбу за межами Ірану після вбивства Сполученими Штатами іранського командувача Сулеймані.

"Наші вороги ... були щасливі, що знайшли виправдання, щоб "підірвати" гвардію, збройні сили і нашу систему", - сказав Хаменеї в своїй проповіді, похваливши гвардію за захист Ірану і знову закликаючи війська США покинути регіон.

Хаменеї сказав, що робота Сулеймані із прогнозування військового впливу Ірану за кордоном буде продовжена, а сили "Кудс", якими він командував, "захищають пригноблені нації у всьому регіоні".

Хаменеї також вказав, що США демонструють свою терористичну природу, а Іран має підтримку Аллаха.

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Президент США Дональд Трамп пізніше відреагував у Twitter, що Хаменеї повинен бути обережний у своїх словах.

"Їх економіка руйнується, а їхні люди страждають. Він повинен бути дуже обережним зі своїми словами!" - заявив Трамп.

Спеціальний представник Держдепартаменту США щодо Ірану Брайан Хук заявив у Вашингтоні, що іранські погрози загрожують подальшій ізоляцією країни.