Іран просить не політизувати катастрофу українського літака

Іран заявив, що країнам, чиї громадяни загинули у катастрофі українського авіалайнера в Ірані, слід уникати перетворення цього питання у політичну проблему.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на державне іранське агентство ISNA, про це заявив речник МЗС Ірану Аббас Мусаві.

"Ми просимо всі сторони не робити людські проблеми, зокрема цю трагічну аварію, приводом для політичних жестів", - сказав Мусаві.

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Напередодні 5 країн, Канада, Україна, Велика Британія, Швеція та Афганістан, чиї громадяни загинули в катастрофі, зустрілися в Лондоні, і заявили, що Іран має виплатити компенсації родинам жертв, забезпечити незалежне розслідування, проведення процесу ідентифікації жертв і повний доступ для надання консульських послуг родичам.

Мусаві сказав, що Іран дивують деякі коментарів зустрічі, та що країна налагодила належну співпрацю з місіями цих держав. За його словами, дивно, що МЗС Канади запросило консульський доступ в зв'язку з катастрофою, зазначивши, що майже всі жертви аварії були опізнані.

11 січня іранські військові офіційно визнали, що "ненавмисно" збили український пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України".

За інформацією іранської сторони, система протиповітряної оборони прийняла пасажирський літак за крилату ракету.