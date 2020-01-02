Нідерланди відмовились від назви Голландія

З 1 січня 2020 року Нідерланди офіційно більше не використовують слово Голландія для назви держави.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Відтепер компанії, посольства, міністерства та університети будуть використовувати лише офіційну назву Нідерланди.

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Впродовж років за Нідерландами на міжнародній арені була закріплена назва Голландія. У МЗС країни пояснили, що офіційне використання назви Нідерланди вводиться для того, аби сформувати більш уніфікований і скоординований національний бренд.

Національний ребрендинг також проводиться для того, щоб змістити міжнародний акцент з певних аспектів національного життя, з якими ця країна зазвичай асоціюється, таких як культура відпочинку з наркотиками і район червоних ліхтарів Амстердама.

В рамках нової стратегії Нідерланди стануть офіційним брендом на пісенному конкурсі Євробачення, який відбудеться в Роттердамі в травні, і під час Олімпійських ігор в Токіо в 2020 році.

Національна футбольна команда, яку часто називають за кордоном Голландією, буде називатися Нідерландами.

Північна і Південна Голландія - це провінції на західному узбережжі Нідерландів. З Х по ХVI століття Голландія була єдиним політичним об'єднанням.

До ХVII століття вона була домінуючою частиною тодішньої Голландської республіки. Королівство Нідерландів, від голландського Neder-landen, що означає низькі землі, виникло після поразки Наполеона в битві при Ватерлоо в 1815 році.