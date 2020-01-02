Нидерланды отказались от названия Голландия

С 1 января 2020 года Нидерланды официально больше не используют слово Голландия для названия государства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Отныне компании, посольства, министерства и университеты будут использовать только официальное название Нидерланды.

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В течении многих лет за Нидерландами на международной арене было закреплено название Голландия. В МИД страны пояснили, что официальное использование названия Нидерланды вводится для того, чтобы сформировать более унифицированный и скоординированный национальный бренд.

Национальный ребрендинг также проводится для того, чтобы сместить международный акцент с определенных аспектов национальной жизни, с которыми эта страна обычно ассоциируется, такие как культура отдыха с наркотиками и район красных фонарей Амстердама.

В рамках новой стратегии Нидерланды станут официальным брендом на песенном конкурсе Евровидение, который состоится в Роттердаме в мае, и во время Олимпийских игр в Токио в 2020 году.

Национальная футбольная команда, которую часто называют за рубежом Голландией, будет называться Нидерландами.

Северная и Южная Голландия - это провинции на западном побережье Нидерландов. С Х по ХVI века Голландия была единственным политическим объединением.

До ХVII века она была доминирующей частью тогдашней Голландской республики. Королевство Нидерландов, от голландского Neder-landen, что означает низкие земли, возникло после поражения Наполеона в битве при Ватерлоо в 1815 году.