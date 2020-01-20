Іранський міністр прибуде до Києва з посланням для Зеленського щодо збитого літака

Міністр доріг і міського розвитку Ірану Мохаммад Есламі прибуде до Києва з посланням від іранського президента щодо літака "Міжнародних авіаліній України", збитого 8 січня під Тегераном.

Про це заявив представник МЗС Ірану Аббас Мусаві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на іранське агентство IRNA.

"Розслідування інциденту займає багато часу, але ми готові співпрацювати" - сказав він.

"Міністр доріг і міського розвитку відбув сьогодні до України з посланням від президента Ісламської республіки Іран з приводу авіакатастрофи. Це демонструє максимальну готовність Ірану до співпраці. Інші країни повинні утриматися від політизації цього питання, тому що вони нічого не отримають" - заявив Мусаві.

Представник МЗС Ірану знову висловив співчуття у зв'язку з катастрофою.

17 січня глава МЗС України Вадим Пристайко повідомив, що Іран готовий передати Україні чорні скриньки з літака МАУ, але після того, як їх на місці опрацює слідча група.

Тоді ж Пристайко повідомив, що на наступному тижні до України з вибаченнями і роз’ясненнями прибуде спеціальний представник уряду Ірану.