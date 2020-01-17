Іран передасть Україні чорні скриньки, але згодом - Пристайко

Глава МЗС України Вадим Пристайко повідомив, що Іран готовий передати Україні чорні скриньки з літака МАУ, але після того, як їх на місці опрацює слідча група.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у п'ятницю з трибуни Верховної Ради в рамках години уряду.

"Вчора пізно ввечері я говорив з іранським міністром закордонних справ, який запевнив, що наразі, оскільки відповідальність за розслідування лежить в першу чергу на владі Ірану згідно з Чиказькою конвенцію, пропонується наступний алгоритм дій: спільна команда з розслідування, іранська, канадська і ми теж приєднуємось до нього, отримує доступ до чорних скриньок на місці. Після цього окремо чорні скриньки іранська сторона готова передати Україні", - повідомив Пристайко.

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"В принципі це відповідає міжнародним нормам, хоча ми все одно вимагаємо віддати нам їх одразу, щоб забезпечити незалежність і об’єктивність розслідування", - додав міністр.

Раніше повідомлялось, що Іран вирішив відправити бортові самописці у Францію. Французьке Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації підтвердило участь у підготовці розшифровки бортових самописців. При цьому зазначалося, що сама розшифровка буде вестися на території України.

Також Пристайко повідомив, що на наступному тижні до України прибуде спеціальний представник уряду Ірану.