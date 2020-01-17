Наступного тижня в Україну прибуде спецпредставник уряду Ірану

Глава МЗС України Вадим Пристайко повідомив, що на наступному тижні до України прибуде спеціальний представник уряду Ірану.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у п'ятницю з трибуни Верховної Ради в рамках години уряду.

"На початку наступного тижня, я думаю, в Україну приїде офіційний представник уряду Ірану з офіційними вибаченнями і роз’ясненнями. У нас буде можливість з ним зустрітися", - зазначив міністр.

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Пристайко доповідав депутатам після повернення із зустрічі 5 міністрів закордонних справ країн, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі українського лайнера, яка відбулась напередодні в Лондоні.

За його словами, нині створений механізм, який дозволить притягнути до відповідальності Іран і "завершити всі дуже чутливі справи з нашими громадянами".

Нагадаємо, Канада, Україна, Велика Британія, Швеція та Афганістан розробили рамки для співпраці з Іраном щодо розслідування катастрофи літака МАУ і виділили 5 ключових елементів.

11 січня іранські військові офіційно визнали, що "ненавмисно" збили український пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України".

За інформацією іранської сторони, система протиповітряної оборони прийняла пасажирський літак за крилату ракету.