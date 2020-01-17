Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В угорській громаді Закарпаття негативно відреагували на закон про середню освіту

Іран передасть Україні чорні скриньки, але згодом - Пристайко

Під час ударів Ірану по базах в Іраку постраждали 11 американських військових

У Сенаті США почався розгляд справи про імпічмент Трампа






Наступного тижня в Україну прибуде спецпредставник уряду Ірану

П'ятниця, 17 січня 2020, 11:18

Глава МЗС України Вадим Пристайко повідомив, що на наступному тижні до України прибуде спеціальний представник уряду Ірану.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у п'ятницю з трибуни Верховної Ради в рамках години уряду.

"На початку наступного тижня, я думаю, в Україну приїде офіційний представник уряду Ірану з офіційними вибаченнями і роз’ясненнями. У нас буде можливість з ним зустрітися", - зазначив міністр.

Читайте також
Іран просить не політизувати катастрофу українського літака

Пристайко доповідав депутатам після повернення із зустрічі 5 міністрів закордонних справ країн, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі українського лайнера, яка відбулась напередодні в Лондоні.

За його словами, нині створений механізм, який дозволить притягнути до відповідальності Іран і "завершити всі дуже чутливі справи з нашими громадянами".

Нагадаємо, Канада, Україна, Велика Британія, Швеція та Афганістан розробили рамки для співпраці з Іраном щодо розслідування катастрофи літака МАУ і виділили 5 ключових елементів.

11 січня іранські військові офіційно визнали, що "ненавмисно" збили український пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України".

За інформацією іранської сторони, система протиповітряної оборони прийняла пасажирський літак за крилату ракету.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Іран МЗС
powered by lun.ua