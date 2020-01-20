Глава МЗС Ірану відмовився від поїздки в Давос

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф не приїде на щорічну зустріч Всесвітнього економічного форуму в Давосі на цьому тижні.

Про це повідомив представник міністерства закордонних справ Аббас Мусаві, пише "Європейська правда".

За його словами, причина в тому, що організатори різко змінили порядок денний.

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"Глава МЗС Джавад Заріф мав намір взяти участь у Всесвітньому економічному форумі (WEF) цього року за офіційними і особистим запрошенням від WEF. На жаль, односторонні зміни у взаємопогоджених домовленостях з боку WEF… зашкодили цьому. Упущена можливість для діалогу", - написав він у Twitter.

Минулого тижня агентство Reuters повідомило, що ім’я Заріфа вилучили зі списку учасників Давоського форуму.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 22 січня здійснить робочий візит до Швейцарії для участі Давоському форумі. Програмою візиту передбачено виступ глави держави та низку зустрічей.