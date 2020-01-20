Глава МИД Ирана отказался от поездки в Давос

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф не приедет на ежегодную встречу Всемирного экономического форума в Давосе на этой неделе.

Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Аббас Мусави, пишет "Европейская правда".

По его словам, причина в том, что организаторы резко изменили повестку дня.

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"Глава МИД Джавад Зариф намеревался принять участие во Всемирном экономическом форуме (WEF) в этом году по официальным и личным приглашением от WEF. К сожалению, односторонние изменения в взаимосогласованных договоренностях со стороны WEF ... помешали этому. Упущенная возможность для диалога", - написал он в Twitter.

На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что имя Зарифа изъяли из списка участников Давосского форума.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 22 января с рабочим визитом в Швейцарию для участия Давосском форуме. Программой визита предусмотрено выступление главы государства и ряд встреч.