Україна вважає недостатньою заяву Британії щодо тризуба в антитерористичному посібнику

Речник уряду Британії у заяві щодо включення малого герба України до антитерористичного посібника британської поліції не дав відповіді на запитання, чи видалять тризуб з нього.

Про це заявило посольство України у Великій Британії, повідомляє "Європейська правда".

Уряд Британії запевнив українську сторону в тому що не має на меті ображати Україну, але визнав, образа була заподіяна. Водночас, примітно, що його заява не містить вибачень.

"І все ж, немає чіткої відповіді на просте запитання: чи буде видалено тризуб, конституційний національний символ та герб України, з Посібника з протидії екстремізму. Просимо додаткових роз'яснень з боку британської сторони", - зазначило посольство України на сторінці у Twitter.

"Оскільки про це шкодують. Настав час переглянути Посібник, видаливши український тризуб, який не належить до нього", - написав, у свою чергу, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

В урядовій заяві немає згадок про те, чи буде поліція вилучати образливу для України публікації з навчальних матеріалів поліції, як того вимагав офіційний Київ. Не йдеться там також про те, чи вважає уряд помилкою публікацію малого герба України, тобто тризуба, серед переліку символів екстремістських організацій.

Як повідомлялося раніше, у документі поліції Британії про боротьбу з тероризмом в розділі про знаки та символи праворадикальних груп, у переліку татуювань наведений малий герб України із підписом "Український тризуб (націоналістичний)".

Зображення розміщене поруч із нацистською символікою.

На цю публікацію відреагувало посольство України в Британії та МЗС із вимогою видалити образливу публікацію.

Вибачень з боку Британії досі не надійшло.