Украина считает недостаточным заявление Британии о тризубе в антитеррористическом пособии

Представитель правительства Британии в заявлении о включении малого герба Украины в антитеррористическое пособие британской полиции не дал ответа на вопрос, будет ли тризуб удален из него.

Об этом заявило посольство Украины в Великобритании, сообщает "Европейская правда".

Правительство Британии заверило украинскую сторону в том, что не ставит целью оскорблять Украину, но признало, что обида была причинена. В то же время, примечательно, что его заявление не содержит извинений.

"И все же, нету четкого ответа на простой вопрос: будут ли удален тризуб, конституционный национальный символ и герб Украины, из Руководства по противодействию экстремизму. Просим дополнительных разъяснений с британской стороны", - отметило посольство Украины на странице в Twitter.

"Поскольку об этом жалеют. Пришло время пересмотреть Руководство, удалив украинский тризуб, который не относится к нему", - написал, в свою очередь, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

В заявлении правительства не упоминается о том, будет ли полиция изымать оскорбительную для Украины публикацию из учебных материалов полиции, как того требовал официальный Киев. Речь не идет также о том, считает ли правительство ошибкой публикацию малого герба Украины, то есть тризуба, среди символов экстремистских организаций.

Как сообщалось ранее, в документе полиции Великобритании о борьбе с терроризмом в разделе о знаках и символы праворадикальных групп, приведен малый герб Украины с подписью "Украинский тризуб (националистический)".

Изображение размещено рядом с нацистской символикой.

На эту публикацию отреагировало посольство Украины в Великобритании и МИД с требованием удалить оскорбительную публикацию.

Извинений со стороны Великобритании до сих пор не поступило.