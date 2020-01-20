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МЗС чекає відповіді Британії щодо тризуба в антитерористичному посібнику

Понеділок, 20 січня 2020, 15:18

У МЗС України взяли до уваги повідомлення ЗМІ Великої Британії, що до "Посібника з протидії екстремізму", розповсюдженого британськими правоохоронними органами, було включено український Державний герб – тризуб.

Про це йдеться у заяві міністерства, оприлюдненій в понеділок, пише "Європейська правда".

"Державний герб України бере свій початок з Київської Русі та є одним із символів єдності українців. Він широко використовується державними органами влади та громадськістю. Будь-яке пов’язування Державного герба України з екстремізмом ображає почуття мільйонів людей в Україні та за її межами", - сказано в заяві.

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Наразі МЗС очікує на офіційний коментар британського МЗС та поліції щодо появи тризуба в посібнику.

"Виходимо з розуміння, що він буде оприлюднений незабаром. У разі підтвердження згаданого факту, вимагаємо вилучити українську державну символіку з посібника", - заявили в міністерстві закордонних справ України.

Як повідомлялося, документ поліції Британії про боротьбу з тероризмом, розісланий медичним працівникам та викладачам в рамках кампанії проти екстремізму, поряд з неонацистами згадує державний герб України та символ Збройних сил - тризуб.

У візуальному розділі посібника з виявлення знаків та символів праворадикальних груп, у секції "тату", наведений герб України. Зображення розміщене поруч із нацистською символікою.

В поліції Британії зазначили, що посібник має на меті покращити розуміння знаків та символів, з якими люди можуть зіткнутися, та вказали, що "не всі знаки та символи в цьому документі зазначені в контртерористичних інтересах".

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МЗС Велика Британія
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