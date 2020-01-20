Британія "шкодує", що назвала тризуб символікою екстремістів, але вибачатися не поспішає

Речник уряду Великої Британії зробив заяву із офіційною позицією щодо включення малого герба України до антитерористичного посібника, підготовленого британською поліцією.

Текст офіційної заяви речника оприлюднило посольство Великої Британії в Україні.

Уряд Британії запевнив українську сторону в тому що не має на меті ображати Україну, але визнав, образа була нанесена. Водночас, примітно, що його заява не містить вибачень.

"Ми усвідомлюємо і шкодуємо через образу, заподіяну появою українського Тризуба в наочному посібнику британської поліції. Як уже заявляли в поліції, в цьому документі чітко зазначено, що багато символів, наведених у ньому, не становлять інтерес у боротьбі з тероризмом. Британська влада глибоко поважає офіційні символи української державності... Ми визнаємо, що Тризуб як головний елемент Державного Герба має конституційне, історичне та культурне значення для народу України", - заявив речник уряду, додавши, що Британія "сподівається на поглиблення наших двосторонніх відносин у прийдешні роки".

В урядовій заяві немає згадок про те, чи буде поліція вилучати образливу для України публікації з навчальних матеріалів поліції, як того вимагав офіційний Київ. Не йдеться там також про те, чи вважає уряд помилкою публікацію малого герба України, тобто тризуба, серед переліку символів екстремістських організацій.

Як повідомлялося раніше, у документі поліції Британії про боротьбу з тероризмом в розділі про знаки та символи праворадикальних груп, у переліку татуювань наведений малий герб України із підписом "Український тризуб (націоналістичний)". Зображення розміщене поруч із нацистською символікою.

На цю публікацію відреагувало посольство України в Британії та МЗС із вимогою видалити образливу публікацію.

Вибачень з боку Британії досі не надійшло.