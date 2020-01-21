Кремль: суть зустрічі Путіна з Джонсоном відрізняється від заяви про неї

Зміст зустрічі президента Росії Владіміра Путіна і прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона відрізняється від офіційних заяв британського уряду.

Про це заявив прессекретар Кремля Дмитрій Пєсков, передає "Європейська правда" з посиланням на РБК.



"Суть контакту явно відрізняється від суті повідомлення Даунінг-стріт про нещодавню розмову - ось це можна констатувати", - сказав Пєсков.



Він зазначив, що зустріч мала елементи примирливого настрою, була лаконічною і конструктивною.

Лідери Британії і Росії в неділю зустрілися в Берліні в кулуарах міжнародного саміту про майбутнє Лівії.

Згідно з повідомленням про розмову, опублікованим Даунінг-стріт, Джонсон заявив Путіну, що "не буде нормалізації наших двосторонніх відносин, поки Росія не припинить дестабілізуючу діяльність, яка загрожує Великій Британії та нашим союзникам і підриває безпеку наших громадян і нашу колективну безпеку".