Саміт щодо Лівії в Берліні: країнам, що порушують збройне ембарго пригрозили санкціями

Світові лідери, які прагнуть тривалого припинення вогню в Лівії, домовились на саміті в Берліні 19 січня запровадити санкції проти тих, хто порушує збройне ембарго, і розглядають питання про те, чи надсилати в країну багатонаціональні сили.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Конференція, що зібрала 11 країн, мала на меті припинити війну між визнаним ООН урядом у Тріполі на чолі з прем'єр-міністром Фаїзом аль-Сарраджем та Лівійською національною армією на сході країни під керівництвом генерела Халіфа Хафтара.

Хоча обидві сторони конфлікту домовились висунути п'ять членів до Комітету з моніторингу припинення вогню ООН, вони досі далекі один від одного і ще не готові безпосередньо вести переговори.

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Президенти Росії, Туреччини та Франції приєдналися до інших світових лідерів на переговорах, проведених канцлером Німеччини Ангелою Меркель, що проходили під егідою ООН.

Головна мета саміту полягала в тому, щоб змусити іноземні держави, що мають вплив у регіоні, перестати втручатися у війну - зброєю, військами чи фінансуванням.

У ньому взяли участь, зокрема, Франція, Італія, Об'єднані Арабські Емірати, Туреччина, Єгипет, Росія, США та Велика Британія, а також Антоніо Гутьєррес, генеральний секретар ООН.

Виступаючи на конференції, Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії, натякнув, що обговорювалися певні міжнародні миротворчі сили, "направлення експертів для моніторингу припинення вогню".

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Але він додав, що ще не побачив припинення вогню, і, як він говорив, з'явилися повідомлення про повітряні нальоти на Триполі та подальше примусове закриття нафтових установок членами племен, які намагалися вплинути на результат конференції.

Міністри оборони Італії та Німеччини заявили, що готові надіслати війська, але лише за чіткого мандату ООН.

Берлінська конференція насамперед була покликана відмовити зовнішніх гравців перетворити Лівію на поле битви для країн-конкурентів, які підтримують різні сторони у громадянській війні.

Росія, Йорданія та ОАЕ надають військову підтримку Хафтару, а Туреччина приходить на допомогу уряду Сарраджа, особливо, надсилаючи сирійських повстанців на захист Триполі.

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Сили, віддані Хафтару, припинили видобуток на всіх головних нафтових родовищах Лівії, що загрожує крахом фінансів країни. Саррадж і Хафтар не зустрілися безпосередньо в Берліні. Гутьєррес визнав, що дуже переживає з приводу закриття родовищ нафти і кількох нафтових портів країни.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас сказав: "Ми повинні переконатися, щоб Лівія не стала другою Сирією".

Сторони конфлікту пообіцяли, що спробують знайти рішення щодо закритих нафтових портів у північноафриканській країні, сказав Маас.

Проте виникають серйозні занепокоєння, що підписанти декларацій саміту будуть дотримуватимуться угод.

"Якби Лівія могла стати другою Сирією, це допомогло б лівійському народові", - вважає голова МЗС Росії Сергєй Лавров.

Заява, підготовлена ​​до конференції, обіцяла, що нові санкції ООН будуть застосовані стосовно будь-якої країни, яка порушує ембарго на озброєння. Вона також закликала до тривалого припинення вогню, демобілізації та роззброєння збройних груп, переговорів про формування єдиного уряду, справедливого розподілу нафтових ресурсів, створення групи експертів для консультування лівійської економіки та проведення вільних виборів для затвердження нового уряду.

Водночас, як заявила в неділю канцлер Ангела Меркель, світові лідери на конференції не обговорювали можливих санкцій за порушення міжнародного ембарго на озброєння.