Кремль: суть встречи Путина с Джонсоном отличается от заявления о ней

Содержание встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отличается от официальных заявлений британского правительства.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает "Европейская правда" со ссылкой на РБК.

"Суть контакта явно отличается от сути сообщения Даунинг-стрит о произошедшем разговоре - вот это можно констатировать", - сказал Песков.

Он отметил, что встреча носила элементы примирительного настроения, была краткой и конструктивной.

Лидеры Британии и России в воскресенье встретились в Берлине в кулуарах международного саммита о будущем Ливии.

Согласно сообщению о разговоре, опубликованному Даунинг-стрит, Джонсон заявил Путину, что "не будет нормализации наших двусторонних отношений, пока Россия не прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и нашим союзникам и подрывает безопасность наших граждан и нашу коллективную безопасность".