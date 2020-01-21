Китай інформує ЄС щодо спалаху невідомого вірусу - речник ЄК

ЄС співпрацює з Китаєм щодо інформації про спалах у країні раніше невідомого коронавірусу і отримує від китайської сторони останні оновлення.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це 21 січня на брифінгу в Брюсселі заявив речник Єврокомісії.

"Національна комісія з охорони здоров'я Китаю підтвердила, що вірус може передаватися між людьми. Комісія співпрацює з Європейським центром із профілактики і контролю захворюваностей", - сказав він, додавши, що держави-члени отримують всю останню інформацію про ситуацію.

Зокрема, відстежуються дані щодо певних випадків пневмонії у Китаї, Таїланді, Південній Кореї, Австралії, зазначив спікер.

Читайте також У Польщі виявили п'ятий спалах пташиного грипу

22 січня Єврокомісія планує провести нову зустріч щодо оцінки ризиків, повідомив він і нагадав: ВООЗ наразі не давала жодних рекомендацій про обмеження в подорожах.

На запитання про те, чи задоволений Брюссель рівнем поінформованості з боку Китаю, речник відповів: "Ситуація перебуває під контролем місцевої та державної влади Китаю, ми намагаємося працювати з усіма сторонами, щоб гарантувати добре здоров'я населенню Європи".

Нагадаємо, китайські дослідники встановили спалах раніше невідомого коронавірусу, який призводить до вірусної пневмонії.

Загальна кількість тих, що заразився коронавірусами з грудня перевищила 200 осіб, троє з них померли.

Новий вірус, що вражає дихальні шляхи, здатний передаватися від людини до людини, підтвердила китайська влада.