У Польщі виявили п'ятий спалах пташиного грипу

Новий, п’ятий, спалах вірусу пташиного грипу в польській гміні Устимів (Люблінське воєводство) підтвердився на одній з ферм, де вже було ухвалено рішення забити птахів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Після виявлення спалаху грипу птахів забивають зграями, де виявлено наявність вірусу, а також у визначених контактних господарствах - розташованих у районі - де може виникнути захворювання.

Спалах відбувся в тій же області, що і попередні, і це не суттєво змінить всю ситуацію, кажуть ветеринари.

У гміні Устимів вірус пташиного грипу H5N8 раніше був виявлений у чотирьох фермах, де розводили індиків та цесарок. Загалом у них розводили понад 40 тисяч індичок та 13 тисяч цесарок.

У гміні досі тривають роботи, пов’язані з ліквідацією спалахів пташиного грипу. Як повідомили служби Люблінського воєводства у п'ятницю, близько 70 тисяч птахів заб'ють у п'яти контактних господарствах.

