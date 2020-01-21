Китай информирует ЕС о вспышке неизвестного вируса – спикер ЕК

ЕС сотрудничает с Китаем по поводу информации о вспышке в стране ранее неизвестного коронавируса и получает от китайской стороны последние обновления.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом 21 января на брифинге в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии.

"Национальная комиссия по здравоохранению Китая подтвердила, что вирус может передаваться от человека к человеку. Комиссия сотрудничает с Европейским центром по профилактике и контролю заболеваемости", - сказал он, добавив, что государства-члены получают всю последнюю информацию о ситуации.

В частности отслеживаются данные по определенным случаям пневмонии в Китае, Таиланде, Южной Корее, Австралии, отметил спикер.

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22 января Еврокомиссия планирует провести новую встречу по оценке рисков, сообщил он и напомнил, что ВОЗ пока не давала никаких рекомендаций по ограничению путешествий.

На вопрос о том, удовлетворен ли Брюссель уровнем осведомленности со стороны Китая, представитель ответил: "Ситуация находится под контролем местной и государственной власти Китая, мы стараемся работать со всеми сторонами, чтобы гарантировать здоровье населения Европы".

Напомним, китайские исследователи установили вспышку ранее неизвестного коронавируса, который приводит к вирусной пневмонии.

Общее количество заразившихся коронавирусом с декабря превысило 200 человек, трое из них умерли.

Новый вирус, поражающий дыхательные пути, способен передаваться от человека к человеку, подтвердили китайские власти.