Кулеба: в НАТО вважають, що Україна правильно реагувала на збиття літака

Віцепрем’єр-міністр з європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що у НАТО позитивно оцінили реакцію української влади після збиття українського літака в Ірані.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю українській службі Deutsche Welle після засідання Комісії Україна-НАТО в Брюсселі.

"Сьогодні і керівництво Альянсу, і багато союзників відзначили дуже позитивно те, як Україна відреагувала на збиття українського літака в Ірані. Вони відзначили, що ми відреагували принципово і водночас без емоцій, гідно, з повагою до жертв. Це той стиль, який відповідає їхньому баченню, їхнім стандартам", - сказав віцепрем’єр.

Він відкинув критику на адресу Зеленського про те, що українська влада не виступила з активною позицією в той час, як західні союзники вже на повну заявляли про докази збиття літака.

"У партнерів на той момент був доступ до конкретних даних розвідок. До речі, якби ми були частиною програми розширених можливостей НАТО, то обмін цими розвідданими був би більш оперативний і ефективний", - сказав віцепрем’єр.

Кулеба відзначив, що всередині країни та за її межами "існує дуже протилежне сприйняття позиції України щодо літака".

"Всередині владу критикують, а зовні хвалять за принциповість і виваженість", - заявив віцепрем’єр.