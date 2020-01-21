Кулеба: в НАТО считают, что Украина правильно реагировала на сбивание самолета

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что в НАТО положительно оценили реакцию украинской власти после сбивания украинского самолета в Иране.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью украинской службе Deutsche Welle после заседания Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе.

"Сегодня и руководство Альянса, и многие союзники очень положительно отметили то, как Украина отреагировала на сбивание украинского самолета в Иране. Они отметили, что мы отреагировали принципиально и одновременно без эмоций, достойно, с уважением к жертвам. Это тот стиль, который соответствует их видению, их стандартам", - сказал вице-премьер.

Он отверг критику в адрес Зеленского о том, что украинская власть не выступила с активной позицией в то время, как западные союзники уже вовсю заявляли о доказательствах сбивания самолета.

"У партнеров на тот момент был доступ к конкретным данным разведок. Кстати, если бы мы были частью программы расширенных возможностей НАТО, то обмен этими разведданными был бы более оперативным и эффективным", - сказал вице-премьер.

Кулеба отметил, что внутри страны и за ее пределами – "противоположные восприятия позиции Украины относительно самолета".

"Внутри власть критикуют, а за рубежом – хвалят за принципиальность и взвешенность", - заявил Кулеба.