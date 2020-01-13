Пристайко про збитий літак МАУ: це - відповідальність уряду Ірану

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив про необхідність притягнути до відповідальності всіх причетних до збиття літака "Міжнародних авіаліній України".

Як повідомляє "Європейська правда", про це міністр сказав у коментарі Reuters.

"Чого ми не хочемо, так це, щоб вказали на якось солдата нижчої ланки і сказали, що це той хлопець, який натиснув кнопку...Це - відповідальність уряду Ірану. Ми повинні розкопати, хто дав наказ, хто натиснув кнопку. Все ... всіх цих людей слід покарати", - сказав Пристайко.

Міністр зазначив, що українські слідчі - багато з яких були залучені до розслідування обставин катастрофи малазійського літака, який був збитий над Донбасом у 2014 році, - мають зайняти центральне місце у поточному розслідуванні.

"Ми хочемо, щоб українські фахівці провели повне розслідування записів чорних скриньок", - сказав він, додавши, що також повинні бути залучені експерти із Франції та виробника літака Boeing.

"Вони (Іран, - ред.) зобов’язалися віддати їх (чорні скриньки, - ред.) нам. У нас немає конкретної дати, коли це станеться. Ми наполягаємо на негайній видачі чорних скриньок", - сказав міністр.

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Як відомо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, розбився незабаром після зльоту 8 січня.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

11 січня іранські військові офіційно визнали, що "ненавмисно" збили український пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України".

За інформацією іранської сторони, система протиповітряної оборони прийняла пасажирський літак за крилату ракету.