В аэропорту Рима усиливают проверки из-за неизвестного коронавируса из Китая

Итальянские власти начали в аэропорту Рима дополнительные проверки на предмет возможных случаев нового коронавируса с симптомами пневмонии, который впервые появился в Китае.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Aviation Pros.

Вероятность того, что вирус попадет в Европейский Союз, "невелика, но не исключена", заявили в Министерстве здравоохранения Италии.

В римском аэропорту Фьюмичино принимаются меры по проверке возможных случаев заболевания на рейсах из китайского мегаполиса Ухань, где впервые зафиксировали вирус, который уже унес жизни нескольких человек.

Есть три прямых рейса в Ухань из римского аэропорта, а также несколько непрямых рейсов. Поездки по этим маршрутам, как ожидается, увеличатся в преддверии китайского Нового года на этой неделе.

Итальянские власти рекомендуют пассажирам отложить любые несущественные поездки в Ухань.

Представитель министерства здравоохранения пояснил, что пилот должен сообщать о любом пассажире на борту с соответствующими симптомами, которого, как следствие, должны немедленно доставить в римский Национальный институт инфекционных заболеваний.

Как сообщалось, ЕС сотрудничает с Китаем относительно информации о вспышке в стране ранее неизвестного коронавируса и получает от китайской стороны последние обновления.