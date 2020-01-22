В Молдові заперечили можливість передачі засудженого бізнесмена Платона в Україну

Міністр юстиції Молдови Фадей Нагачевський заявив, що скасувати екстрадицію до країни бізнесмена В'ячеслава Платона, вже засудженого на території Республіки Молдова, неможливо.

Про це він сказав в ефірі каналу TV8, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що у бізнесмена є громадянство Молдови і немає ніяких перешкод для його відбування покарання в країні.

Заява прозвучала у відповідь на припущення колишнього заступника директора Національного центру по боротьбі з корупцією Крістіни Церне. На її думку, істинним мотивом початку перевірок в прокуратурі по боротьбі з корупцією і справи щодо її глави Віорела Мораря, є повернення В'ячеслава Платона в Україну.

Нагачевський стверджує, що Платон намагається використовувати компенсуючі інструменти для скорочення покарання, завдяки яким раніше призначеного терміну, вийшов на свободу засуджений колишній прем'єр-міністр Влад Філат.

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У грудні генеральний прокурор України Руслан Рябошапка надіслав листа генпрокурору Молдови Александру Стояноглу з проханням вжити необхідних заходів для повернення В'ячеслава Платона до Києва.

У запиті наголошується, що влітку 2016 року були порушені процедури екстрадиції Платона в Республіку Молдова, і він повинен повернутися в Україну, щоб відновити процес і повторно проаналізувати запит Молдови про видачу відповідно до всіх норм закону.

У квітні 2017 року Платона засудили до 18 років в'язниці у справі про виведення грошей з Banca de Economii, визнавши винним у шахрайстві в особливо великих розмірах і відмиванні грошей.

Нагадаємо, у 2016 році Платона затримали в Україні, після чого Печерський суд виніс рішення про його арешт і екстрадицію до Молдови.