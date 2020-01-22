В Молдове отрицают возможность передачи осужденного бизнесмена Платона в Украину

Министр юстиции Молдовы Фадей Нагачевский заявил, что отменить экстрадицию в страну бизнесмена Вячеслава Платона, уже осужденного на территории Республики Молдова, невозможно.

Об этом он сказал в эфире канала TV8, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что у бизнесмена есть гражданство Молдовы и нет никаких препятствий для его наказания в стране.

Заявление прозвучало в ответ на предположение бывшего заместителя директора Национального центра по борьбе с коррупцией Кристины Церне. По ее мнению, истинным мотивом начала проверок в прокуратуре по борьбе с коррупцией и дела в отношении ее главы Виорела Мораря является возвращение Вячеслава Платона в Украину.

Нагачевский утверждает, что Платон пытается использовать компенсирующие инструменты для сокращения наказания, благодаря которым раньше назначенного срока вышел на свободу осужденный бывший премьер-министр Влад Филат.

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В декабре генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка направил письмо генпрокурору Молдовы Александру Стояноглу с просьбой принять необходимые меры для возвращения Вячеслава Платона в Киев.

В запросе отмечается, что летом 2016 года были нарушены процедуры экстрадиции Платона в Республику Молдова, и он должен вернуться в Украину, чтобы возобновить процесс и повторно проанализировать запрос Молдовы о выдаче в соответствии со всеми нормами закона.

В апреле 2017 года Платона приговорили к 18 годам тюрьмы по делу о выводе денег из Banca de Economii, признав виновным в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег.

Напомним, в 2016 году Платона задержали в Украине, после чего Печерский суд вынес решение о его аресте и экстрадиции в Молдову.