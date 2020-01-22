В ОП допустили зустріч Зеленського і Путіна на полях форуму в Ізраїлі

У президента Володимира Зеленського під час робочого візиту в Ізраїль поки не запланована зустріч з президентом РФ Владіміром Путіном, але в офісі президента допускають можливість їхнього спілкування на полях Всесвітнього форуму пам'яті Голокосту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили у пресслужбі Офісу президента України.

Читайте також Президент Польщі відмовився від приїзду на форум в Ізраїлі, де виступатиме Путін

"Президент України відвідає з робочим візитом Державу Ізраїль. У рамках візиту заплановано участь Володимира Зеленського у заходах п'ятого Всесвітнього форуму пам'яті Голокосту, а також зустрічі з президентом Ізраїлю Реувеном Рівліном, прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, спікером Кнесету Йоелем Едельштейном і представниками ділових кіл Ізраїлю", - зазначили у пресслужбі.

"Зустріч із президентом Росії, який також візьме участь у форумі пам'яті Голокосту, поки що не заплановано. Якщо спілкування на полях форуму відбудеться, президент України планує обговорювати лише питання подальшого звільнення утримуваних осіб", - зазначили в Офісі президента Зеленського.

Як повідомлялось, президент Польщі не поїде на форум до Ізраїлю, висловлюючи протест проти того, що йому, на відміну від президентів Росії і Німеччини, не надали можливості виступити.

На заходи в Ізраїль не поїдуть і президенти Естонії та Литви на тлі суперечливих російських заяв про Другу світову війну.