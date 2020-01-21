Президент Литви скасував візит на форум в Ізраїль, де виступатиме Путін

Президент Литви Гітанас Науседа передумав і не поїде до Ізраїлю на заходи, присвячені 75-річчю визволення в'язнів Аушвіца.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Таке рішення глава литовської держави ухвалив в останній момент. Ще в понеділок вранці повідомлялося, що він братиме участь в церемонії в Єрусалимі, яка відбудеться 22-23 січня.

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Нагадаємо, першим про те, що не поїде до Ізраїлю, заявив президент Польщі Анджей Дуда. Він таким чином висловив протест проти того, що йому, на відміну від президентів Росії і Німеччини, не надали можливості виступити на цьому форумі. Дуду не включили в список спікерів на форумі, який пройде 23 січня в Меморіалі жертв Голокосту Яд Вашем.

На заходи в Ізраїль не поїде і президент Естонії, а Латвію представить прем'єр-міністр.

Прессекретар президента Литви Антанас Бубняліс в понеділок відмовився коментувати BNS зв'язок рішення Науседи з участю Путіна в заході і спірними історичними заявами Росії. Він лише сказав, що президент вирішив провести більше часу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

27 січня заходи з нагоди 75-річчя визволення в'язнів Аушвіца пройдуть в Польщі в музеї Аушвіц-Біркенау. 21 січня зранку з'явилося повідомлення, що Гітанас Науседа візьме участь у заходах в Польщі. На ці заходи приїдуть глави та представники 120 країн світу, але не президент РФ Владімір Путін.