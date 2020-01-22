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В ОП допустили встречу Зеленского и Путина на полях форума в Израиле






В ОП допустили встречу Зеленского и Путина на полях форума в Израиле

Среда, 22 января 2020, 14:09

У президента Владимира Зеленского во время рабочего визита в Израиль пока не запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, но в офисе президента допускают возможность их общения на полях Всемирного форума памяти Холокоста.

Как сообщает "Европейская правда", об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

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"Президент Украины посетит с рабочим визитом Государство Израиль. В рамках визита запланированы участие Владимира Зеленского в мероприятиях пятого Всемирного форума памяти Холокоста, а также встречи с президентом Израиля Реувен Ривлин, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, спикером Кнессета Йоэлем Эдельштейном и представителями деловых кругов Израиля", - отметили в пресс-службе.

"Встреча с президентом России, который также примет участие в форуме памяти Холокоста, пока не запланировано. Если общение на полях форума состоится, президент Украины планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц", - отметили в Офисе президента Зеленского.

Как сообщалось, президент Польши не поедет на форум в Израиль, выражая протест против того, что ему, в отличие от президентов России и Германии, не предоставили возможности выступить.

На мероприятия в Израиль не поедут и президенты Эстонии и Литвы на фоне противоречивых российских заявлений о Второй мировой войне.

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Зеленский Путин
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