Президент Польщі відмовився від приїзду на форум в Ізраїлі, де виступатиме Путін

Президент Польщі Анджей Дуда оголосив, що не полетить 23 січня до Ізраїлю на World Holocaust Forum, що організовується у зв’язку з 75-річчям визволення табору Аушвіц-Біркенау.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Причиною рішення Дуди стало те, що ізраїльські організатори не передбачили виступу польського президента, на відміну від представників Ізраїлю, Росії, Німеччини, Франції, Великої Британії та США.

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що рішення президента є доцільним, адже Світовий форум Голокосту може виявитися політичною подією.

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"Це добре рішення. Тим більше, що чотирма днями пізніше відбудеться присвячена цій темі зустріч в Аушвіці. Для нас важливим є вшанування пам’яті жертв за присутності тих, хто вцілів. А зустріч в Єрусалимі може, власне, виявитися зустріччю політичного характеру, зустріччю інтерпретації. Ми би хотіли цього уникнути. А тут в Аушвіці президент Анджей Дуда буде господарем зустрічі, отже він матиме можливість виступити з промовою, а також, можливо, відреагувати на слова, що прозвучать чотирма днями раніше", - пояснив він.

Глава канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський заявляв, що "сценарій, в якому Путін є головним гостем, оратором з можливістю продовжувати образливі і брехливі тези про причини Другої світової війни, для нас неприйнятним".

Польській стороні також заважає те, що співорганізатором форуму є глава МЗС Ізраел Кац, який повторював слова про антисемітизм поляків, "всмоктаний з молоком матері".