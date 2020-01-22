Президент Іраку обговорив з Трампом скорочення іноземних військ в країні

Президент Іраку Бархам Саліх зустрівся з президентом США Дональдом Трампом в середу в Давосі і обговорив питання скорочення іноземних військ в країні.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це заявили в офісі президента Іраку за підсумками зустрічі.

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"В ході зустрічі обговорювалися питання скорочення іноземних військ і важливість дотримання вимог іракського народу щодо збереження суверенітету країни", - йдеться в заяві.

5 січня парламент Іраку прийняв резолюцію з вимогою припинити присутність іноземних військ в Іраку після повітряних ударів США, в результаті яких загинули іранський генерал Касем Сулеймані і іракський командувач Абу Махді аль-Мухандіс.

Прем'єр-міністр Іраку Адель Абдул Махді попросив Вашингтон підготуватися до виведення військ США відповідно до рішення парламенту Іраку, але адміністрація Трампа відхилила це прохання.

Пізніше Вашингтон заявив, що розглядає можливе розширення місії НАТО в Іраку.