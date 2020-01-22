Президент Ирака обсудил с Трампом сокращение иностранных войск в стране

Президент Ирака Бархам Салих встретился с президентом США Дональдом Трампом в среду в Давосе и обсудил вопросы сокращения иностранных войск в стране.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом заявили в офисе президента Ирака по итогам встречи.

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"В ходе встречи обсуждались вопросы сокращения иностранных войск и важность соблюдения требований иракского народа по сохранению суверенитета страны", - говорится в заявлении.

5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием прекратить присутствие иностранных войск в Ираке после воздушных ударов США, в результате которых погибли иранский генерал Касем Сулеймани и иракский командующий Абу Махди аль-Мухандис.

Премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди попросил Вашингтон подготовиться к выводу войск США в соответствии с решением парламента Ирака, но администрация Трампа отклонила эту просьбу.

Позже Вашингтон заявил, что рассматривает возможное расширение миссии НАТО в Ираке.