Лідер фракції "Слуга народу" хоче зупинити євроінтеграцію і створити "свої правила гри"

Глава депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що Україна має тимчасово відмовитися від політики гармонізації власного законодавства із ЄС

Про це він заявив під час виступу в Українському домі у Давосі у середу, повідомляє Укрінформ.

На думку народного депутата відмова від політики європейської інтеграції, основною компонентою якої є законодавче зближення України та ЄС, потрібна для створення Україною власних правил гри, які, на його думку дозволять використовувати конкурентні переваги.

"Багато сусідніх країн тиснуть на нас, схиляючи до так званої "гармонізації законодавства" (українського із європейським -ЄП). Однак, я вважаю, що для України це неправильно. Якщо слабша економіка об’єднується із сильнішою, то завжди залишатиметься слабшою, граючи за однаковими правилами", - заявив Арахамія.

На його переконання, Україна повинна створити унікальні правила, й "заради використання наших відмінностей приходитимуть інвестори". "Ці слова можуть бути не популярними у Європарламенті чи деінде, але ми мусимо зайняти якесь унікальне місце, поки не станемо сильнішими, й вже тоді можемо синхронізуватися", - зазначив депутат.

Арахамія також наголосив на важливості для України створення власних правил гри й використання "конкурентної переваги". "Якщо ми гармонізуємося, то можемо стати найслабшою економікою у ЄС, чимось на кшталт Словенії. Будучи величезною державою, ми матимемо дуже малий вплив, оскільки правила гри вже існують", - вважає він.

Довідково: Словенія є членом Євросоюзу з 2004 року, доєдналася до ЄС у "великій хвилі розширення", разом з 9 іншими державами. ВВП Словенії на душу населення у ринкових цінах, за даними Євростата, складає близько 22 тис.євро на рік, що вище ніж у 12 інших членів ЄС (до прикладу, у Польщі цей показник становить 12900 євро).

ВВП України на душу населення за даними World Bank, у 8,5 разів нижчий за словенський показник.