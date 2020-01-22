Лидер фракции "Слуга народа" хочет остановить евроинтеграцию и создать "свои правила игры"

Глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что Украине следует временно отказаться от политики гармонизации собственного законодательства с ЕС.

Об этом он заявил во время выступления в Украинском доме в Давосе в среду, сообщает Укринформ.

По мнению народного депутата, отказ от законодательного сближения Украины и ЕС, которое является основной компонентой политики европейской интеграции, необходимо для создания Украиной собственных правил игры, которые, по его мнению, позволят использовать конкурентные преимущества.

"Многие соседних стран давят на нас, склоняя к так называемой гармонизации законодательства (украинского с европейским -ЕП). Однако, я считаю, что для Украины это неправильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам ", - заявил Арахамия.

По его убеждению, Украина должна создать уникальные правила, и "ради использования наших различий приходить инвесторы". "Эти слова могут быть не популярными в Европарламенте или где-нибудь, но мы должны занять какое-то уникальное место, пока не станем сильнее, и уже тогда можем синхронизироваться", - отметил депутат.

Арахамия также подчеркнул важность для Украины создания собственных правил игры и использования "конкурентного преимущества". "Если мы гармонизуемося, то можем стать слабой экономикой в ​​ЕС, чем-то вроде Словении. Будучи огромным государством, мы будем иметь очень малое влияние, поскольку правила игры уже существуют ", - подытожил он.

Справка: Словения является членом Евросоюза с 2004 года, присоединилась к ЕС в "большой волны расширения", вместе с 9 другими государствами. ВВП Словении на душу населения в рыночных ценах, по данным Евростата, составляет около 22 тыс.евро в год, что выше чем у 12 других членов ЕС (к примеру, в Польше этот показатель составляет 12900 евро).

ВВП Украины на душу населения, по данным World Bank, в 8,5 раз ниже словенского показателя.