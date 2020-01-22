Кулеба та Арахамія вже спростовують заяву про відмову від євроінтеграції

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба наполягає що попри заяви глави фракції "Слуги народу" Давіда Арахамії, Україна не відмовиться від євроінтеграції.

Про це він написав у своєму Facebook, коментуючи скандальну заяву Арахамії.

Кулеба не став поясняти причини резонансної заяви, яка пролунала від депутата, але запевнив, що всупереч його словам, європейська інтеграція України продовжиться.

"Україна буде і надалі системно адаптувати своє законодавство до європейського, тому що курс на членство в ЄС залишається незмінним і незворотним", - запевнив віце-прем’єр, зауваживши, що відхилення від цього правила можливе тільки у виключних випадках.

Він також розповів, що провів телефонну розмову з Арахамією. "Він тієї ж думки. Все інше - то фігура мовлення" - написав віцепрем'єр.

Невдовзі публічний коментар з цього приводу опублікував і сам Арахамія. Він запевнив, що підтримує гармонізацію українського законодавства з європейським.

"Я за договір про Асоціацію з ЄС і максимальну інтеграцію з європейськими сусідами. В той самий час інтереси України мають бути пріоритетом номер один для української влади...

Всі держави в ЄС відстоюють свої інтереси, так само і Україна має відстоювати свої, інтегруючись до Європейського Союзу. Все інше - lost in translation", написав він.

Арахамія уточнив, що зараз згідно з Угодою про Ассоціацію почався плановий перегляд окремих положень. Тому, на його думку, Україні слід скористатись цією нагодою для просування вигідних для себе змін.

Арахамія каже, що він не те мав на увазі, коли говорив про призупинення приведення законів України у відповідність із законами ЄС #Davos2020 pic.twitter.com/OLanL1QJPf — Roman Kravets (@RomanKravets) January 22, 2020

Як повідомлялося, раніше глава депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія завив, що Україна має тимчасово відмовитися від політики гармонізації власного законодавства із правом ЄС.