Сенат Франції схвалив законопроєкт, що дозволяє штучне запліднення для одиноких жінок, лесбійок

Французький сенат проголосував у середу за законопроєкт, який дозволить одиноким жінкам та лесбійським парам отримати доступ до штучного запліднення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Першу велику соціальну реформу президента Еммануеля Макрона схвалили 160 голосами "за" і 116 - "проти".

Законопроєкт є частиною ширшого закону про біоетику, який у жовтні пройшов перше читання в Національній асамблеї, нижній палаті.

Закон скасує одні з найсуворіших правил західної Європи, що регулюють медичну допомогу при вагітності. Це була передвиборча обіцянка Макрона.

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Однак сенатори не підтримали схвалену нижньою палатою статтю, яка дозволила б відшкодувати витрати на штучне запліднення французьким соціальним забезпеченням.

Відповідно до чинного законодавства у Франції, штучне запліднення доступне лише парам протилежної статі, і лише з причин безпліддя або ризику передачі захворювання або медичного стану дитині або комусь із батьків.

Репродукція з медичною допомогою широко доступна для всіх жінок у таких країнах, як Велика Британія, Бельгія, Іспанія. Але у Франції точилися більш широкі дискусії щодо комерціалізації охорони здоров'я та прав ЛГБТ+.

На підтвердження того, що Франція стала більш соціально ліберальною, опитування показують, що більшість французів підтримує реформу біоетики.

Деякі противники законопроєкту з біоетики побоюються, що він відкриє шлях до легалізації сурогатного материнства, популярність якого зростає в усьому світі, особливо серед пар ЛГБТ+, що хочуть стати батьками.

Минулими вихідними 41 тисяча людей мирно пройшла Парижем, щоб виступити проти законопроєкту.