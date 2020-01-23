Сенат Франции одобрил законопроект, позволяющий искусственное оплодотворение для одиноких женщин, лесбиянок

Французский сенат проголосовал в среду за законопроект, который позволит одиноким женщинам и лесбийским парам получить доступ к искусственному оплодотворению.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Первую большую социальную реформу президента Эммануэля Макрона одобрили 160 голосами "за" и 116 - "против".

Законопроект является частью более широкого закона о биоэтике, который в октябре прошел первое чтение в Национальной ассамблее, нижней палате.

Закон отменит одни из самых строгих правил Западной Европы, регулирующие медицинскую помощь при беременности. Это было предвыборное обещание Макрона.

Читайте также

Однако сенаторы не поддержали одобренную нижней палатой статью, которая позволила бы возместить расходы на искусственное оплодотворение за счет французского социального обеспечения.

Согласно действующему законодательству Франции, искусственное оплодотворение доступно только парам противоположного пола, и только из причин бесплодия или риска передачи заболевания или медицинского состояния ребенку или кому-то из родителей.

Репродукция с медицинской помощью широко доступна для всех женщин в таких странах, как Великобритания, Бельгия, Испания. Но во Франции шли более широкие дискуссии о коммерциализации здравоохранения и правах ЛГБТ +.

В подтверждение того, что Франция стала более социально либеральной, опросы показывают, что большинство французов поддерживает реформу биоэтики.

Некоторые противники законопроекта по биоэтике опасаются, что он откроет путь к легализации суррогатного материнства, популярность которого растет во всем мире, особенно среди пар ЛГБТ +, которые хотят стать родителями.

В минувшие выходные 41 тысяча человек мирно прошла Парижем, чтобы выступить против законопроекта.