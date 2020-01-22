Протестувальники зупинили найбільшу у Франції ГЕС - профспілка

Найбільшу у Франції гідроелектростанцію Гранд Мезон зупинили працівники, які протестують проти планів уряду змінити пенсійну систему, заявило відділення профспілки CGT - Energie Isere.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Зупинка ГЕС настає лише через день після того, як проти планів пенсійної реформи президента Еммануеля Макрона протестували енергетики, відімкнувши електрику на оптовому продовольчому ринку в Парижі.

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Подібний саботаж підкреслює рішучість лівих профспілок після хвилі страйків та вуличних протестів з початку грудня, що не змогли змусити Макрона відмовитися від задуму.

Уряд каже, що запропоновані зміни до пенсійної системи зроблять її простішою та справедливішою, але критики кажуть, що це призведе до того, що людям доведеться працювати довше, щоб отримати повну пенсію.

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