США посилюють правила видачі віз вагітним жінкам

США з п’ятниці посилять правила видачі віз вагітним жінкам, щоб обмежити так званий "пологовий туризм".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Заявниці, які, на думку консульських працівників, прибувають в США в основному для того, щоб народити, тепер будуть розглядатися як інші іноземці, що прибувають в США для медичного лікування. Вони повинні будуть довести, що їдуть на лікування і у них є гроші, щоб заплатити за нього.

Держдепартамент планує оприлюднити нові правила в четвер. Вони набудуть чинності в п'ятницю.

Практика приїзду в США для пологів в основному легальна, хоча є окремі випадки, коли влада заарештовує операторів агентств з "пологового туризму" за шахрайство з візами або ухилення від сплати податків. А жінки часто чесно заявляють про свої наміри при оформленні віз і навіть показують підписані контракти з лікарями і лікарнями.

Адміністрація Трампа обмежує всі форми імміграції, але президента особливо турбує питання про громадянство за правом народження - кожен, хто народився в США, вважається громадянином, згідно з Конституцією. Він виступав проти цієї практики і погрожував покінчити з нею.

Регулювання туристичних віз для вагітних жінок – це один із способів вирішити цю проблему, який однак піднімає питання про те, як офіцери визначатимуть, чи вагітна жінка, і чи може жінка отримати відмову від прикордонників на основі підозри у вагітності.