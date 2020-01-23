США ужесточают правила выдачи виз беременным женщинам

США с пятницы ужесточат правила выдачи виз беременным женщинам, чтобы ограничить так называемый "родильный туризм".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Заявительницы, которые, по мнению консульских работников, прибывают в США в основном для того, чтобы родить, теперь будут рассматриваться как другие иностранцы, прибывающие в США для медицинского лечения. Они должны будут доказать, что едут на лечение и у них есть деньги, чтобы заплатить за него.

Госдепартамент планирует обнародовать новые правила в четверг. Они вступят в силу в пятницу.

Практика приезда в США для родов в основном легальна, хотя есть отдельные случаи, когда власти арестовывают операторов агентств по "родильному туризму" за мошенничество с визами или уклонение от уплаты налогов. А женщины часто честно заявляют о своих намерениях при оформлении виз и даже показывают подписаные контракты с врачами и больницами.

Администрация Трампа ограничивает все формы иммиграции, но президента особенно беспокоит вопрос о гражданстве по праву рождения - каждый, кто родился в США, считается гражданином, согласно Конституции. Он выступал против этой практики и угрожал покончить с ней.

Регулирование туристических виз для беременных женщин – это один из способов решить эту проблему, однако встает вопрос о том, как офицеры будут определять, беременна ли женщина, и может ли женщина получить отказ от пограничников на основе подозрения в беременности.