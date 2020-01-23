Трамп: США обмежать в’їзд для громадян ще кількох країн, список не остаточний

Президент Дональд Трамп підтвердив, що США скоро розширять групу країн, на які поширюється обмеження щодо подорожей у США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Сім додаткових держав були перераховані в проєкті запропонованих обмежень, але службовці США повідомили цим країнам, що вони можуть уникнути потрапляння до списку, якщо зроблять зміни до того, як Вашингтон оголосить рішення, стверджують два представники адміністрації, які висловились на умовах анонімності.

Попередній список передбачав, що обмеження поширюватимуться на мандрівників і іммігрантів з Білорусі, Еритреї, Киргизстану, М'янми, Нігерії, Судану і Танзанії.

Але кілька країн, схоже, вжили заходів або продемонстрували добрі наміри з метою уникнення внесення, заявили чиновники. Серед цих кроків були підвищення безпеки кордону, поліпшення обміну ідентифікаційною інформацією між країнами та якості проїзних документів, сказав один чиновник. Незрозуміло, скільки країн опиниться в остаточному списку.

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Трамп сказав журналістам на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, що він робить це для захисту Сполучених Штатів.

"Ми додаємо кілька країн", - сказав він. "Ми повинні бути в безпеці. Наша країна повинна бути в безпеці. Ви бачите, що відбувається у світі. Наша країна повинна бути в безпеці. Тож у нас дуже є сильна заборона подорожей, і ми додамо до неї кілька країн".

У Трампа раніше сказали, що політика обмеження поїздок необхідна для запобігання потенційних терористичних актів, оскільки країни, включені в список, недостатньо перевіряють своїх мандрівників в США.

Адміністрація президента США вже кілька разів намагалася запровадити обмеження на в'їзд громадянам низки мусульманських країн, однак ці обмеження скасовували суди. Водночас Трампу вдалося запровадити обмеження на поїздки для громадян Ірану, Лівії, Сомалі, Сирії, Ємену та Північної Кореї, а також посадових осіб з Венесуели. Адміністрація ненадовго включила Чад в заборонений список, але в квітні 2018 року виключила країну з нього.

Нагадаємо, державний секретар США Майк Помпео, як очікується, здійснить візит до Мінська 1 лютого. Візит держсекретаря США до Білорусі стане першим за всю історію відносин двох країн.