США припинили видавати торгові та інвестиційні візи іранцям

Сполучені Штати з четверга, 23 січня, заборонили іранцям в'їзд в країну за торговими та інвестиційними візами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Служба громадянства та імміграції США пояснила це припиненням в жовтні 2018 року договору про дружбу з Іраном, що було зроблено у зв’язку з санкціями США через ядерні і ракетні програми Тегерану.

Неімміграційні візи E-1 і E-2 дозволяють громадянам інших країн в’їзд в Сполучені Штати для участі в міжнародній торгівлі або інвестування великої суми капіталу.

Служба повідомила, що іранці більше не мають права на отримання таких віз. Ті, хто вже перебуває в країні з цими візами, повинні покинути США після закінчення терміну їх перебування.

Угода про дружбу була підписана задовго до ісламської революції в Ірані 1979 року, яка перетворила дві країни у ворогів.