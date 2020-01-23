США прекратили выдавать торговые и инвестиционные визы иранцам

Соединенные Штаты с четверга, 23 января, запретили иранцам въезд в страну по торговым и инвестиционным визам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Служба гражданства и иммиграции США объяснила это прекращением в октябре 2018 года договора о дружбе с Ираном, что было сделано в связи с санкциями США из-за ядерных и ракетных программ Тегерана.

Неиммиграционные визы E-1 и E-2 позволяют гражданам других стран въезд в Соединенные Штаты для участия в международной торговле или инвестирования большой суммы капитала.

Служба сообщила, что иранцы больше не имеют права на получение таких виз. Те, кто уже находится в стране с этими визами, должны покинуть США после окончания срока их пребывания.

Договор о дружбе было подписано задолго до исламской революции в Иране в 1979 году, которая превратила две страны во врагов.