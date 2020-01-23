Верховний суд Іспанії підтримав позбавлення лідера Каталонії місця в парламенті
В Іспанії Верховний суд підтримав рішення позбавити лідера уряду Каталонії Кіма Торру місця у регіональному парламенті до тих пір, поки не буде ухвалене рішення по суті.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.
Захист Кіма Торри просив призупинити дію постанови про його відсторонення, але судді одноголосно відхилили запит.
Своїм кроком суд підтримав рішення ЦВК Іспанії, яка на початку січня постановила забрати у Торри мандат після того, як каталонський суд заборонив йому в грудні займати державні посади протягом 18 місяців за непокору.
Видання підкреслює, що рішення суду не означатиме для Торри неможливість обіймати посаду глави Женералітату – уряду Каталонії.
Нагадаємо, торік суд визнав Торру винним за відмову зняти жовті стрічки та банери на підтримку ув’язнених каталонських політиків, з будівлі штаб-квартири уряду Каталонії в Барселоні перед виборами 28 квітня.