Верховний суд Іспанії підтримав позбавлення лідера Каталонії місця в парламенті

В Іспанії Верховний суд підтримав рішення позбавити лідера уряду Каталонії Кіма Торру місця у регіональному парламенті до тих пір, поки не буде ухвалене рішення по суті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Захист Кіма Торри просив призупинити дію постанови про його відсторонення, але судді одноголосно відхилили запит.

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Своїм кроком суд підтримав рішення ЦВК Іспанії, яка на початку січня постановила забрати у Торри мандат після того, як каталонський суд заборонив йому в грудні займати державні посади протягом 18 місяців за непокору.

Видання підкреслює, що рішення суду не означатиме для Торри неможливість обіймати посаду глави Женералітату – уряду Каталонії.

Нагадаємо, торік суд визнав Торру винним за відмову зняти жовті стрічки та банери на підтримку ув’язнених каталонських політиків, з будівлі штаб-квартири уряду Каталонії в Барселоні перед виборами 28 квітня.