Верховный суд Испании поддержал лишение лидера Каталонии места в парламенте

В Испании Верховный суд поддержал решение лишить лидера правительства Каталонии Кима Торру места в региональном парламенте до тех пор, пока не будет принято решение по существу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Защита Кима Торры просила приостановить действие постановления о его отстранении, но судьи единогласно отклонили запрос.

Своим шагом суд поддержал решение ЦИК Испании, который в начале января постановил забрать у Торры мандат после того, как каталонский суд запретил ему в декабре занимать государственные должности в течение 18 месяцев за неповиновение.

Издание подчеркивает, что решение суда не будет означать для Торры невозможность занимать должность главы женералитата - правительства Каталонии.

Напомним, в прошлом году суд признал Торру виновным за отказ снять желтые ленты и баннеры в поддержку заключенных каталонских политиков со здания штаб-квартиры правительства Каталонии в Барселоне перед выборами 28 апреля.