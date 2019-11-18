Лідера Каталонії можуть позбавити права обіймати державні посади
Суд може визнати лідера уряду Каталонії Кіма Торру непридатним обіймати державні посади через його відмову підкоритися рішенню Центральної виборчої комісії Іспанії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Vanguardia.
На судовому процесі, який розпочався у понеділок, розглядають відмову Торри зняти жовті стрічки та банери на підтримку ув’язнених каталонських політиків, з будівлі штаб-квартири уряду Каталонії в Барселоні перед виборами 28 квітня.
Жовті стрічки каталонські сепаратисти демонструють на підтримку своїх лідерів руху за незалежність, ув’язнених за причетність до референдуму в 2017 році.
ЦВК заявила, що зазначена символіка була інструментом політичної пропаганди та порушувала законодавство про ведення передвиборчої агітації.
Якщо Торру визнають винним у непідкоренні ЦВК, його можуть позбавити права обіймати державні посади протягом певного періоду.