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Лідера Каталонії можуть позбавити права обіймати державні посади

Понеділок, 18 листопада 2019, 11:26

Суд може визнати лідера уряду Каталонії Кіма Торру непридатним обіймати державні посади через його відмову підкоритися рішенню Центральної виборчої комісії Іспанії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Vanguardia.

На судовому процесі, який розпочався у понеділок, розглядають відмову Торри зняти жовті стрічки та банери на підтримку ув’язнених каталонських політиків, з будівлі штаб-квартири уряду Каталонії в Барселоні перед виборами 28 квітня.

 

Жовті стрічки каталонські сепаратисти демонструють на підтримку своїх лідерів руху за незалежність, ув’язнених за причетність до референдуму в 2017 році.

ЦВК заявила, що зазначена символіка була інструментом політичної пропаганди та порушувала законодавство про ведення передвиборчої агітації.

Якщо Торру визнають винним у непідкоренні ЦВК, його можуть позбавити права обіймати державні посади протягом певного періоду.

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Каталонія Іспанія
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