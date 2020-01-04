ЦВК Іспанії позбавила лідера Каталонії місця в регіональному парламенті

Центральна виборча комісія Іспанії у п’ятницю позбавила лідера уряду Каталонії Кіма Торру місця у регіональному парламенті і постановила, що інший провідний сепаратист, ув'язнений за заколот, не має права займати місце в Європейському парламенті, куди його обрали торік.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Обидва рішення можуть мати значні наслідки для Каталонії та підірвати плани щодо нового уряду Іспанії на чолі з соціалістом Педро Санчесом.

Вони також, ймовірно, ще більше розпалять гнів каталонських сепаратистів, які вже розлючені відмовою уряду Іспанії обговорювати можливу незалежність заможного регіону.

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Виборча комісія ухвалила рішення позбавити Торру його мандату після того, як каталонський суд заборонив йому в грудні займати посади протягом 18 місяців за непокору.

Торру визнали винним за відмову зняти жовті стрічки та банери на підтримку ув’язнених каталонських політиків, з будівлі штаб-квартири уряду Каталонії в Барселоні перед виборами 28 квітня. Це рішення суду може бути оскаржене.

"Поки каталонський парламент не скаже протилежного, я буду одним з його членів і президентом Каталонії", - сказав Торра, пообіцявши не відступати.

Перед будівлею уряду Каталонії в Барселоні зібралися кілька тисяч сепаратистів, щоб протестувати проти спроби його усунення.

Іншим важливим рішенням ЦВК у п’ятницю стала постанова про те, що колишній віцепрезидент Каталонії Оріол Жункерас втратив право обіймати місце в Європейському парламенті, куди він пройшов на травневих виборах.

У рішенні ЦВК сказано, що оскільки Жункерас був засуджений за заколот у жовтні, він більше не може бути депутатом Європарламенту і наступний кандидат у списку його партії займе його місце.

Це відбулося після того, як у грудні Суд ЄС постановив, що ув’язнений Жункерас мав депутатський імунітет з часу оголошення про його обрання євродепутатом. Верховний суд Іспанії відмовив Жункерасу у дозволі вийти з в'язниці, щоб зайняти своє місце.

Очікується, що Верховний суд у найближчі дні прийме рішення щодо того, як застосувати європейську ухвалу.

Рішення ЦВК, ймовірно, також буде важливим питанням для коаліційного уряду, керованого соціалістами, який, як очікується, вступить на посаду днями.

Коаліція в значній мірі залежить від утримання від голосування партії ERC Жункераса, яка є партнером у регіональному уряді Торри.