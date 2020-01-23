Штайнмаєр: Німеччина нині бореться з тим же злом, що призвело до Голокосту

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час свого виступу в Ізраїлі нагадав німцям про їх обов'язок боротись з антисемітизмом і застеріг від рецидиву авторитарного мислення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

"Я хотів би сказати: ми, німці, винесли уроки з історії раз і назавжди. Але я не можу цього сказати, коли поширюються ненависть і цькування", - сказав Штайнмаєр під час свого виступу на форумі в Єрусалимі, присвяченому 75-тій річниці звільнення концентраційного табору Аушвіц.

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За його словами, сьогодні ситуація інша, ніж при націонал-соціалізмі, але виклики залишаються аналогічні.

"Звичайно, наш час - не той самий час. Це не ті самі слова. Це не ті самі злочинці. Але це те ж саме зло. І залишається одна відповідь: Ніколи більше! Ніколи більше!", - заявив Штайнмаєр.

Він згадав про єврейських дітей, яких у Німеччині "обпльовують" на шкільному майданчику, та поскаржився, що грубий антисемітизм виникає під виглядом нібито критики ізраїльської політики.

"Сьогодні злі духи показують себе в новому вигляді. Навіть більше: вони представляють своє антисемітське, націоналістичне, авторитарне мислення як відповідь майбутньому, як нове розв'язання проблем нашого часу", - сказав президент Німеччини, закликавши німців нести свою "історичну відповідальність".

"Ми боремося з антисемітизмом. Ми кидаємо виклик отруті націоналізму. Ми захищаємо єврейське життя. Ми стоїмо на боці Ізраїлю", – резюмував він.