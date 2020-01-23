Штайнмайер: Германия сейчас борется с тем же злом, что привело к Холокосту

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время своего выступления в Израиле напомнил немцам об их обязанности бороться с антисемитизмом и предостерег от рецидива авторитарного мышления.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

"Я хотел бы сказать: мы, немцы, извлекли уроки из истории раз и навсегда. Но я не могу сказать, когда распространяются ненависть и травля", - сказал Штайнмайер во время своего выступления на форуме в Иерусалиме, посвященном 75-й годовщине освобождения концентрационного лагеря Аушвиц.

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По его словам, сегодня ситуация другая, чем при национал-социализме, но вызовы остаются аналогичны.

"Конечно, наше время - не тот же время. Это не те же слова. Это не те же преступники. Но это то же самое зло. И остается один ответ: Никогда больше! Никогда больше!", - заявил Штайнмайер.

Он вспомнил о еврейских детях, которых в Германии "оплевывают" на школьной площадке, и пожаловался, что грубый антисемитизм возникает под видом якобы критики израильской политики.

"Сегодня злые духи показывают себя в новом виде. Более того: они представляют свое антисемитское, националистическое, авторитарное мышление как ответ будущему, как новое решение проблем нашего времени", - сказал президент Германии, призвав немцев нести свою "историческую ответственность".

"Мы боремся с антисемитизмом. Мы бросаем вызов яду национализма. Мы защищаем еврейскую жизнь. Мы стоим на стороне Израиля", - резюмировал он.